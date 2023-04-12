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Oyuncu Erdem Baş Tatlıses'i fena ti'ye aldı. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti

Türkiye'yi terk ederek ailesiyle ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu son olarak AKP'den aday adayı olan ama listelere 5. kez giremeyen İbrahim Tatlıses'i duyunca kendini tutamadı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:05
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Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti. Erdem Baş Tatlıses'i fena ti'ye aldı

Oyuncu Erdem Baş Tatlıses'i fena ti'ye aldı. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti
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Daha önce AKP'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AKP'den milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. AKP milletvekili aday listesinde yine yer alamayan Tatlıses sosyal medyanın da diline düştü.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan ve Türkiye'yi terk eden oyuncu Erdem Baş da bu konuda sessiz kalamadı.

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve ülke gündemini yakından takip eden Erdem Baş şu sözlerle türkücüyü ti'ye aldı:

"Haberlerde İbrahim Tatlıses 5. kez aday adayı oldu ama ismini listelerde bulamadı deyip, Tatlıses’in sesinden 'Bulamadım bulamadım' şarkısını girmiş. On numara dalga geçmek bu. Ben kibarlığımdan dalga geçmek diyorum siz ne derseniz deyin artık ahahaha."

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