Erden Timur anketi Fatih Terim'i yıktı

Galatasaray'ın tanınmış isimleri, Dursun Özbek'in Erden Timur ile yollarını ayırmasına büyük tepki gösteriyor.

Sarı Kırmızılı iş insanları, Özbek'in durumunu eski başkan Burak Elmas'ın yaşadıklarıyla karşılaştırıyorlar.

Elmas, Fatih Terim'in desteğiyle seçimi kazanmış, ancak Terim'i görevden alınca ibra edilmemişti. Özbek de 2022 seçimlerinde az farkla başkan olmuş ve sonrasında Timur ile yollarını ayırmıştı.

ADAY OLSA KAZANIR MI?

Fatih Terim'in Galatasaray Başkanlığına olan ilgisi biliniyor ve Divan Kurulu üyeleri arasında "Terim aday olsa kazanır mı?" tartışmaları sürüyor. Aynı zamanda, taraftarların sevgilisi Erden Timur'un nabzı yoklanıyor.

Kulüp çevrelerine göre, bir sonraki seçimlerde Timur'un aday olması büyük istek konusu. Kongre üyelerinin yüzde 70'i Timur'a oy vermeye meyilli görünüyor.

Ancak Fatih Terim, Timur'un popülaritesini geçemiyor; üyelerin yüzde 50-55'i Terim'e oy vereceğini söylüyor.

YÜZDE 60 TİMUR

"Erden Timur mu, Fatih Terim mi?" sorusuna ise yüzde 60 oranında Timur yanıtı veriliyor. Önceki anketlerde Timur, Özbek ve diğer eski yöneticilere karşı her zaman önde yer almıştı.

2026'da planlanan seçimler veya Mart'taki ibra sorunları nedeniyle 2025 Mayıs'ında erken seçim gündeme gelebilir. Galatasaray siyasetinde bu tür spekülasyonlar sıkça yapılır ve listeler, başkan kadar önemli bir yer tutar.