Erden Timur kapıyı açtı

Taraftarlar, Timur'un Sportif AŞ'deki görevini sürdürmesini isterken, başkan Dursun Özbek'e de tepki göstermişlerdi.

Erden Timur, CNBC-e'ye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile güzel bir süreç geçirdiklerini belirten Timur, şu ifadeleri kullandı:

- Eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım.

- Şimdi kendi işime odaklanacağım. Yurt dışında işlerimiz var. Halka arzla ilgili çalışmalarımız var. Yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Onları anlatmaya başlayacağız. Uzak kaldığımız için çok yapacak şeyimiz var. Bu sefer onlara odaklanacağız.

- Konu bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hayattaki en güzel günler, ben öyle nitelendiriyorum.

- Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Her anına şükretmek gereken bir şey.

- Ben hep güzel şeylerle anıyorum. Zorlukları var ama çok güzel geçti.

- İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur.