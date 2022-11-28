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Erdoğan 2002'de çay-simit hesabı yaparak iktidara gelmişti. Askıda simit devri

İktidarın tüm uyarılara rağmen ekonomi politikalarındaki ısrar vatandaşın cüzdanındaki deliği büyüttü. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yaygınlaşan askıda simitler hemen her yerde karşımıza çıkar oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:09
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Erdoğan 2002'de çay-simit hesabı yaparak iktidara gelmişti. Askıda simit dönemi

Erdoğan 2002'de çay-simit hesabı yaparak iktidara gelmişti. Askıda simit devri
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Yüksek  enflasyon ve üst üste gelen zamlarla yurttaşların alım gücü düştü. Gıdaya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar çareyi askıdaki ürünlerde buluyor.  Askıda ekmekle başlayan dayanışma, askıda fatura askıda simit diye çeşitlenerek devam etti. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yaygınlaşan askıda simitler hemen her yerde karşımıza çıkar oldu.

İstanbul'da üst üste gelen zamlarla sattığı simit sayısının büyük ölçüde azaltığını belirten bir simitçi, "Simidin tanesi 5 lira oldu. Vatandaş 1 simit alamaz hale geldi. Öğrenciler askıda simit var mı diye soruyor. Bazen küçük çocuğu olan anneler oluyor. Çocukları simit almak istiyor ancak pahalılıktan alamıyorlar. Ben anlıyorum ve simit isteyip alamayanlara askıda simit var diyorum, çağırıyorum." dedi.

Günden güne kötüye giden ekonomik koşullar sonucu normalleşen kıt kanaat geçinen vatandaş artık "açlık" sorunu aile boğuşuyor.

TÜRK – İŞ’e göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı temmuz ayında 6 bin 839 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut kirası, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı haziran ayındaki 20 bin 818 liradan 22 bin 279 liraya çıktı.

Asgari ücretin 5 bin 500'e çıktığı Türkiye'de çocuk yoksulluğu her geçen gün artarken ilkokul çocuklarının okula beslenmesiz gönderilmesi ve gün boyunca okulda aç kaldıklarına dair haberler sık sık gündeme geliyor. 

Açlık sınırının altında yaşam süren aileler, çocuklarına da yeterli beslenme sağlamakta zorlanıyor.

Türkiye'de kız çocuklarının yüzde 85'i, erkek çocuklarının ise yüzde 69'u yetersiz beslenmeye bağlı düşük kilo ve kansızlıkla mücadele ediyor. 

Türkiye çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Türkiye’de 100 çocuktan 22’si yoksulluk içinde büyüyor. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 12,4. Türkiye OECD üyeleri arasında çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülke. 

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Yurttas
28.11.2022 15:49
AKP liler için gayet normal bir durum....olabilir,alamayanlar için güzel uygulama ,israfdan kaçınma vs vs ne hale geldik diyen biri çıkmaz.Sefilliği iyi bir sey sanıyorlar.  
 
A.Aydın
28.11.2022 15:36
Bunlar daha iyi günlerimiz.Uçtuk uçtuk bir simide bile muhtaç olduk ama şükrediyoruz. 2027 de togg'umuz de olacak inşallah.  
 
1950
28.11.2022 15:34
Reis de farkında simidin fiyatının, o yüzden artık simit ikram etmiyor, işin kötüsü bu ülke insanı bunun farkında değil, birde bir Türk dünyaya bedel demezler mi? Bayılıyorum bu kafaya  
 
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