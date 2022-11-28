Erdoğan 2002'de çay-simit hesabı yaparak iktidara gelmişti. Askıda simit devri

Yüksek enflasyon ve üst üste gelen zamlarla yurttaşların alım gücü düştü. Gıdaya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar çareyi askıdaki ürünlerde buluyor. Askıda ekmekle başlayan dayanışma, askıda fatura askıda simit diye çeşitlenerek devam etti. Ekonomik krizin derinleşmesiyle yaygınlaşan askıda simitler hemen her yerde karşımıza çıkar oldu.

İstanbul'da üst üste gelen zamlarla sattığı simit sayısının büyük ölçüde azaltığını belirten bir simitçi, "Simidin tanesi 5 lira oldu. Vatandaş 1 simit alamaz hale geldi. Öğrenciler askıda simit var mı diye soruyor. Bazen küçük çocuğu olan anneler oluyor. Çocukları simit almak istiyor ancak pahalılıktan alamıyorlar. Ben anlıyorum ve simit isteyip alamayanlara askıda simit var diyorum, çağırıyorum." dedi.

Günden güne kötüye giden ekonomik koşullar sonucu normalleşen kıt kanaat geçinen vatandaş artık "açlık" sorunu aile boğuşuyor.

TÜRK – İŞ’e göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı temmuz ayında 6 bin 839 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut kirası, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı haziran ayındaki 20 bin 818 liradan 22 bin 279 liraya çıktı.

Asgari ücretin 5 bin 500'e çıktığı Türkiye'de çocuk yoksulluğu her geçen gün artarken ilkokul çocuklarının okula beslenmesiz gönderilmesi ve gün boyunca okulda aç kaldıklarına dair haberler sık sık gündeme geliyor.

Açlık sınırının altında yaşam süren aileler, çocuklarına da yeterli beslenme sağlamakta zorlanıyor.

Türkiye'de kız çocuklarının yüzde 85'i, erkek çocuklarının ise yüzde 69'u yetersiz beslenmeye bağlı düşük kilo ve kansızlıkla mücadele ediyor.

Türkiye çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Türkiye’de 100 çocuktan 22’si yoksulluk içinde büyüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 12,4. Türkiye OECD üyeleri arasında çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülke.