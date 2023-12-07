Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da. Mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) beşinci toplantısına katılmak için Atina'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Erdoğan görüşmede "6 yıl aradan sonra Atina’da olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.