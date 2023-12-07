Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da. Mevkidaşı ile görüştü

Erdoğan Atina’ya giderek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Görüşmeden fotoğraflar geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan 6 yıl sonra Atina'da. Mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) beşinci toplantısına katılmak için Atina'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

ekran-goruntusu-07-12-2023-12-36-08.png

MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

1701939866105-erdogan-atina.jpg

Erdoğan görüşmede "6 yıl aradan sonra Atina’da olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

gau-fdbxqaa7kj8.jpg

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı Gündem
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı Spor
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var Gündem
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf Spor
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı Gündem
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Ekonomi
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü