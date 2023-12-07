Erdoğan ile görüşen Miçotakis istediğini aldı. Türkiye’den Yunan adalarına turist akacak

Erdoğan’ın Atina ziyaretinde Yunan Başbakanı Miçotakis vize kolaylığı sağlayacaklarını açıkladı. Türk vatandaşlara adalarda 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak.

KAYNAK: AA
Erdoğan ile görüşen Miçotakis istediğini aldı. Türkiye’den Yunan adalarına turist akacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetiyle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı'na katılmak üzere bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

Miçotakis görüşmesinde vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vizeden muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi sağlanacağını açıkladı.

Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.

Miçotakis, “Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız.

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Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. Sorunlara çözüm bulmak çok önemli. Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. Güzel bir geleceği yaratmak durumundayız.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik mesajlar verdi.

Miçotakis ile yılda en az 1 kere buluşma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim." dedi.

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