Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırırız

Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine "AB ile gerekirse yolları ayırırız" dedi

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği ile ilgili sorulana soruya "AB ile gerekirse yolları ayırırız" yanıtı verdi

Erdoğan "Az sonra BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurula 150'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Bu yılki genel kurul genel görüşmeleri güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması temasıyla yapılıyor. Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde, 19 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim" dedi.

Avrupa Parlamentosu raporunun sorulduğu Erdoğan, "Gerekirse AB ile yolları ayırırız" dedi. Erdoğan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz."

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