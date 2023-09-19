Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı.

Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

TAHIL KORİDORU

NTV’nin aktardığına göre yayınlanan bölümde Erdoğan'a Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, Tahıl Koridorunun şu an sekteye uğradığını ancak Putin'e olan inancının hala devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bir milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağını söyledi.

“RUSYA'YA BATI'YA GÜVENDİĞİM KADAR GÜVENİYORUM”

Ardından Erdoğan'a ‘Rusya'ya güvenilip güvenilmeyeceği’ soruldu. Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum." açıklamasını yaptı.

Rusya konusunda Avrupa ülkelerinden farklı politika izlemekle eleştirilen Erdoğan, "Rusya Konusunda AB üyeleri ne yapıyorsa onu mu yapacağız. Türkiye ve AB'nin durumu ve pozisyonu farklıdır." dedi.

"PUTİN SAVAŞI EN KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Erdoğan, Amerika'yı mı Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi. Erdoğan, Putin'in Ukrayna savaşını en kısa sürede bitirmek istediğini söylediğini aktardı.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de soruldu. Erdoğan, "İsveç verdiği sözleri tutmalı, yasa ve mevzuat değişikliği yetmez. Terör örgütlerinin gösteri ve faaliyetlerini durdurmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ SENATÖRÜN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Erdoğan, ABD'li Senatör Bob Menendez'in, "Türkiye Yunanistan'a karşı savaşçılığını sona erdirmeli" ifadelerini de yanıtladı.

"Menendez Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı tanımıyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Bizim Yunanistan ile onlarca yıla dayanan dostluğumuz var, biz düşman kamplar halinde olmadık." diye konuştu.