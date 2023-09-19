Erdoğan ABD’li gazeteciyi azarladı. Röportaj verirken bir anda sinirlendi

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD merkezli PBS kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD kanalının sorularını yanıtlayan Erdoğan, programın sunucusu ile gergin anlar yaşadı.

Erdoğan, sunucunun, Türkiye’nin Rusya’yla mı yoksa ABD’yle mi ilişkisinden daha fazla fayda sağladığına ilişkin sorusuna sert yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Yani bu soru bir defa siyasi lidere sorulmaması gereken bir soru. Çünkü benim mümkün olduğu ölçüde siyaset anlayışım, dünya genelindeki her ülkeyle ‘kazan-kazan’ senaryosuna dayalı bir bağlam oluşturmaya dayanıyor. ABD ile nasıl iyi ilişkilere sahipsem aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilere sahip olacağım. AB üyesi ülkelerle de aynı yaklaşımla ilişkilerimi sürdüreceğim, kazan-kazan anlayışı içerisinde”

“SÖZÜMÜ KESMEYE HAKKIN YOK”

Programın sunucusu Nawaz, Erdoğan’a Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Sedef Kabaş’ın tutuklanmaları ile ilgili "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusunu sordu.

Erdoğan ise soruya yanıt olarak, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü" şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca Demirtaş’ın 200 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu vurguladı.

Erdoğan sonrasında sunucu Amna Nawaz’ın sözünü kesmesine sert tepki göstererek “Sözümü kesmeye hakkın yok” dedi. Erdoğan, “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın” şeklinde konuştu.

Erdoğan, programda Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgali konusundaki soruları yanıtladı.