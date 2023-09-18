Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için gittiği New York’ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde önemli mesajlar verdi ve soruları yanıtladı. Erdoğan, ABD ile ilişkilerden yeni anayasa çalışmalarına, tahıl koridorundan Türkiye’deki mültecilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile ilişkiler

Erdoğan, ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerinin olduğunu belirterek, “Türkiye’deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.” dedi.

Erdoğan, Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattıklarını ve 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Yeni anayasa çalışmaları

Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak TBMM’deki partilerden olumlu cevap beklediklerini ifade ederek, “Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım.” diye konuştu.

Türkiye - Irak kalkınma yolu projesi

Erdoğan, Türkiye - Irak kalkınma yolu projesinin önemine değinerek, “Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.” dedi.

Tahıl koridoru

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedeflediklerini belirterek, “Tahıl koridorundan Afrika’ya daha fazla tahıl gitmeli. Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli.” çağrısında bulundu.

NATO üyeliği

Erdoğan, NATO’nun en eski üye ülkelerinden biri olduklarını ve güçlerinin takdir gördüğünü vurgulayarak, “Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’deki mülteciler

Erdoğan, Türkiye’deki mültecilerin durumuna ilişkin de şunları söyledi: “Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.”

Fas ve Libya’daki felaketler

Erdoğan, Fas ve Libya’daki felaketler nedeniyle ekiplerini hazırladıklarını ancak Fas’tan bir dönüş alamadıklarını, Libya’ya ise ekiplerin gittiğini bildirdi.

Türkiye’deki yüksek enflasyon

Erdoğan, Türkiye’deki yüksek enflasyonla ilgili olarak da şunları kaydetti: “Enflasyon küresel bir sorun. Biz de bu enflasyonun şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024’e daha farklı şekilde gireceğiz.”