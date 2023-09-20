Biden - Netenyahu görüşmesinden dikkat çeken Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York'ta bir araya geldi. Netanyahu’nun yaptığı açıklamadaki Filistin detayı ise dikkat çekti.

KAYNAK: AA
Biden - Netenyahu görüşmesinden dikkat çeken Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Biden, Intercontinental Hotel'de, aralık ayında İsrail'de başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu ile ilk kez ikili görüşme gerçekleştirdi.

aa-20230920-32200838-32200835-benjamin-netanyahu-joe-biden-meeting-in-new-york.jpgİki lider, yaklaşık yarım saat gecikmeli başlayan görüşme öncesi kamera karşısına çıktı.

"ZOR KONULARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Biden, burada yaptığı konuşmada, "Bugün sistemlerimizdeki kuvvetler ayrılığı dahil, ortaklığımızın temelinde yer alan demokratik değerlerin desteklenmesi ve müzakere edilmiş iki devletli çözüme giden yolun muhafaza edilmesi ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasının temini gibi bazı zor konuları ele alacağız." ifadesini kullandı.

aa-20230920-32200838-32200836-benjamin-netanyahu-joe-biden-meeting-in-new-york.jpgBazı "farklılıklara" sahip olsalar da İsrail'e verdiği destekten bahseden Biden, bundan 10 yıl önce İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesinden bahsetmenin mümkün olamayacağına işaret etti.

NETANYAHU'DAN "DEMOKRASİ" MESAJI

Netanyahu da Biden ile dostluğuna değinerek başladığı konuşmasında, "Başkan olarak sizin liderliğiniz altında İsrail ile Suudi Arabistan arasında tarihi bir barışı tesis edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Böyle bir barışın İslam dünyası ve İsrail arasında uzlaşı sağlanması açısından önemli olacağı değerlendirmesinde bulunan Netanyahu, Suudi-İsrail normalleşmesinin aynı zamanda İsrail ve Filistinliler arasında gerçek bir barışın sağlanması bakımından da önemli olacağını savundu.

Netanyahu, İran'a karşı ABD ile birlikte hareket etme mesajı verdi. Diğer yandan İsrail Başbakanı, kendisine eleştirilerin yöneltildiği demokrasi konusunda taahhütlerde bulunarak şunları kaydetti:

"Sayın Başkan, bir şeyin kesin olduğunu ve hiçbir zaman değişmeyeceğini burada sizin huzurunuzda bir kez daha ifade etmek istiyorum; İsrail'in demokrasiye olan bağlılığı. Her iki gururlu demokrasilerimizin de önem verdiği değerleri korumaya devam edeceğiz."

aa-20230920-32200838-32200837-benjamin-netanyahu-joe-biden-meeting-in-new-york.jpgBİDEN-NETANYAHU GERGİNLİĞİ

İsrail'deki tartışmalı yargı reformuyla ilgili endişelerini sık sık dile getiren Biden ile Netanyahu arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

İki liderin görüşmesinin, diğer İsrailli liderlerin aksine Netanyahu'nun göreve başlamasının üzerinden uzun bir vakit geçtikten sonra Washington'da değil de BM 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta yapılması ve planlanan vaktinden yarım saat geç başlaması üzerine Amerikan basınında "Biden yönetiminin Netanyahu hükümetinden duyduğu hoşnutsuzluğun işareti" şeklinde yorumlara yer verildi.

Biden, gün içinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

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