Üniversiteler yaza kadar kapalı. Uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

"Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta sokakta bırakmadık ve bırakmayız. Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz."



Halihazırda yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 160 bin personelin, 10 ilde bilfiil çalıştığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz."



"DEPREMLER NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERDE TAMAMEN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır." dedi.



Erdoğan, depremzedelerin barınmasına ilişkin, "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini bildirdi.