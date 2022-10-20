Erdoğan Azerbaycan'a indi. Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti yazan bir uçak daha vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen Zengilan Havalimanı'nın açılışına katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na Airbus 330-200 tipi uçak ile indi.

Erdoğan, yeni havalimanına inen ilk lider olurken uçağın iniş yaptığı anlar Habertürk ekranlarında canlı yayınla verildi. Görüntülerde pistte bulunan ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazan ikinci bir Cumhurbaşkanlığı uçağı dikkat çekti.

Azerbaycan'a iki uçakla gidilmesi, akıllara "Erdoğan'ın uçak filkosu" tartışmalarını ve vatandaşa ikinci el telefon almalarını öneren Bakan Varank'ın "Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz... Bu kadar sık telefon değiştirmek aslında Türkiye'nin ihtiyacı değil" sözlerini getirdi.

Geçen yıl AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak filosunun israf olduğunu belirterek eleştirmesine, Erdoğan’ın uçakları meselesinin abartıldığı belirterek “Ne olacak yani? 3 tane 50 milyon dolarlık uçaktan bahsediyoruz. Bizim gücümüze giden bu” demişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçağın olduğunu açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington’da Türk öğrencilerle yaptığı görüşmede sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçak filosuna getirmiş, “Siyasi etik yasası çıkarılarak siyaset kurumunun kirlilikten arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 uçağı var, 15’ini satacağız. Hazine’ye gelir kaydedeceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidarın kullanımında kaç uçağın bulunduğu resmi olarak açıklanmazken, açık kaynaklara göre VIP Filo havuzunda 13 uçak 3 helikopter bulunuyor. Bu saya kamu kurumlarının kullandığı uçaklar dahil değil. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kendi envanterinde kayıtlı uçaklar da var.

HAVA ARAÇLARININ PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 650 MİLYON DOLAR İLE 1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR ARASINDA

Uzmanların mevcut verileri derleyerek yaptıkları hesaplamalara bakıldığında, VIP tasarım ve düzenlemeler için yapılan değişiklikler de düşünüldüğünde şu an devletin elindeki hava araçlarının piyasa değeri yaklaşık 650 milyon dolar ile 1 milyar 250 milyon dolar arasında bir tutar çıkıyor.

Uçak filosunun sadece, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki hangar harcamaları bile yıllık 10 milyon dolardan fazla ediyor.

Personel, bakım, sigorta, yedek parça, THY’nin yaptığı bakım masrafları, güvenlik, ikram, yakıt da eklendiğinde daha da yukarı fırlıyor.