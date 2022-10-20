Erdoğan'dan Aliyev ile düzenlenen ortak basın toplantısında Ermenistan mesajı: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli

Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.



Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.



Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.

Havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergedir. Azerbaycanlı kardeşlerimin azat edilmiş topraklara geri dönmeye başlaması da bizi ziyadesiyle sevindiriyor.

Ağalı Köyü'nü gördük, hakikaten oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Burası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor.



Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de ifade etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda kısa zamanda burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da giderecek, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki bizim de gördüğümüz de bu.

Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayretindeler. Bir yıl sonra geldiğimizde Cebrayil yolunun daha farklı hale geleceğini düşünüyorum.



Başta tarım, yeşil enerji, akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma içinde attığımız adımlar var.



Zenzegur Koridoru konusunda bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol Hazar geçişli doğu batı koridorundaki ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan 44 günde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını almıştır. Barışın kaybedeni olmaz. Azerbaycan - Ermenistan ile Türkiye - Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir.



Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyetin 10. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk.

Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşat işlerinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler görüyor.



İmar etmek için daha büyük işler görülecek. Resmi tören Cebrayıl'da yapıldı. Aslı Cebrayıl şehri yoktu. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi yerle bri etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle yeksan ettiler.