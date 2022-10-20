Kılıçdaroğlu'ndan çağrısına yanıt vermeyen Erdoğan'a çok sert sözler

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin" demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt vermiş, Erdoğan'a "Prompter balonu" diyen Kılıçdaroğlu, "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" diyerek meydan okumuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat esnafını ziyareti sırasında yaptığı açıklamanın videosunu alıntılayarak sosyal medya hesabından Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda Erdoğan’a hitaben, “Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?” dedi.

“SEN İSTİYORSAN TEK BAŞINA, İSTİYORSAN BAKANLARINI AL”

Kılıçdaroğlu, "Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanları televizyona çıkarlar. Dün Osmaniye'den meydan okudum. Şimdi Tokat'tan esnafın arasında, vatandaşların huzurunda yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, hesap verecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. Devletin bütün imkanları elinde. Sen istersen tek başına, istiyorsan bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al, arzu edersen prompterını da al. Vallahi billahi de tek başıma çıkacağım" diyerek Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satırbaşları şöyle oldu:

"BEN EZİLENLERİN ADAMIYIM"

“Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Herkesin ürettiği Türkiye güzel bir Türkiye'dir. Ben ezilenlerin, ben garibanların, ben çiftçinin, ben emeklinin, ben sanayicinin adamıyım. “

"O PARALARIN TAMAMINI TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİM"

“Siyasette ahlakı getireceğiz. Siyaset cep döndürme, köşeyi dönme sanatı değildir. Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Mal varlığım, alacağım, borcum budur.

Oğlun para gönderecek milyon dolarları Amerika'ya gönderecek, senin kızın gökdelen yapacak. Ve Bay Kemal bunu seyredecek, öyle mi?

O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim, esnafa ve çiftçiye vereceğim. Herkes bunu böyle bilsin. Hiç endişe etmeyin: Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz.“

“AKŞAM BEKLİYORUM HANGİ TELEVİZYONDA İSTİYORSAN”

“Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanları televizyona çıkarlar. Şimdi benden kaçıyor. Çıkmıyor karşıma. Dün Osmaniye'den meydan okudum. Şimdi Tokat'tan esnafın arasında, vatandaşların huzurunda yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum.

Yüreğin varsa, cesaretin varsa, hesap verecek hiçbir şeyin yoksa gelirsin karşıma. Devletin bütün imkanları elinde. Sen istersen tek başına, istiyorsan bakanlarını al. İstiyorsan danışmanlarını al, arzu edersen prompterını da al. Vallahi billahi de tek başıma çıkacağım.

Akşam bekliyorum. Hangi televizyonda istiyorsan... Senin dünya kadar televizyonun var. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Sen kim meydan okumak kim... Meydan okuyorsan karşıma çık. Sen orduyla gel. Bir sürü beslemen, oligarkın var; onlarla da gel. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Bir hesap verilecekse millete veririm.”