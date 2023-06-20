Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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