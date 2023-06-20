Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
20 Haziran 2023 Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.