Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşmelerine devam ediyor.

BİR SAAT 15 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan ikili görüşmelerini ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme ile sürdürdü. Daha önceden saati ve tarihi belirlenen kritik görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan toplantı salonunda şu sözleri sarf etmişti.

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

"Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanlığı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum. Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. "

ERDOĞAN’IN LİDERLERLE GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan NATO liderleri Zirvesi kapsamında daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmişti.

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