Emre Ulaş yılın karikatürünü çizdi. Erdoğan bile bu dönüşe kahkaha atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş, Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılmasını kabul ettiğini anlatan bir karikatür çizdi.

Çizdiği karikatürler ile hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş, son çizdiği karikatürde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in NATO’ya katılmasına onay vermesini resmetti.

Erdoğan daha önce İsveç’in NATO’ya katılmasını, “Teröre kucak açanlara destek vermeyiz” şeklinde konuşarak kesin bir dille reddetmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'nın birinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan bugün ayrıca resmi akşam yemeğinde liderlerle bir araya gelecek.