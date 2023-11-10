Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi konusunda yaptığı açıklamada “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk” dedi.

Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken ekonomi konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

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