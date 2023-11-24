Son dakika... Erdoğan duyurdu. Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, çalışan emekli vatandaşların da 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

"5 BİN TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

"İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 680 bin emeklimizin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanmasını sağlayacağız. Bakanlarımıza gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdik, bugün hazırlıklar tamamlandı. İlgili kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelece. Çiftçi ve Bağ-Kur emeklileri de tek seferlik 5 bin TL ödeme imkanından yararlanacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapacağız."