Son dakika... Erdoğan duyurdu. Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, çalışan emekli vatandaşların da 5 bin TL ikramiye alacağını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Erdoğan duyurdu. Çalışan emekliler de 5 bin TL ikramiye alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, çalışan emekli vatandaşların da 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

"5 BİN TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

"İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 680 bin emeklimizin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanmasını sağlayacağız. Bakanlarımıza gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdik, bugün hazırlıklar tamamlandı. İlgili kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelece. Çiftçi ve Bağ-Kur emeklileri de tek seferlik 5 bin TL ödeme imkanından yararlanacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapacağız."

erdogan777.png

İlgili Haberler
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye umudu. Erdoğan talimatı verdi
Erdoğan'dan emekliye yine müjde yok
Emekli çiftçiler Erdoğan'a böyle seslendi: Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, sözümüzü tuttuk
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a 8 maddelik soru. Herkes 5. maddeye çok güldüğünü yazdı Gündem
Soylu'dan gazeteci Tolga Şardan'a 8 maddelik soru. Herkes 5. maddeye çok güldüğünü yazdı
Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli
Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı Gündem
Isparta’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı
Fatih Terim Seçil Erzan ile ilgili ilk kez konuştu. Flaş sözler Spor
Fatih Terim Seçil Erzan ile ilgili ilk kez konuştu. Flaş sözler
Amasya’da kazada otomobil hurdaya döndü. 2 yaralı Gündem
Amasya’da kazada otomobil hurdaya döndü. 2 yaralı
Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü Gündem
Niğde’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü
Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı Gündem
Ordu'da AKP'li belediyenin usulsüzlükleri Sayıştay raporuna yansıdı