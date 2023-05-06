Erdoğan: Esnafın prim ödeme gün sayısını7 bin 200 güne indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde esnafın sigorta prim gün sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lılarla eşitleneceğini dile getiren Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak" dedi.

Erdoğan'ın esnaflarla ilgili açıklaması şu şekilde:

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.