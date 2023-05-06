Erdoğan: Esnafın prim ödeme gün sayısını7 bin 200 güne indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde esnaflara yönelik açıklama yaptı. Esnafların prim ödemelerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz" dedi.

Erdoğan: Esnafın prim ödeme gün sayısını7 bin 200 güne indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde esnafın sigorta prim gün sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lılarla eşitleneceğini dile getiren Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak" dedi.

Erdoğan'ın esnaflarla ilgili açıklaması şu şekilde:

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı Dünya
Çeteler iki binden fazla düzensiz göçmeni kaçırdı
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları Kültür Sanat
Gladyatörler şehrine yeni basamak taşları
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım Magazin
Hazal Kaza'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kalpli paylaşım
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi Yaşam
Taksim esnafı dilencilerden şikayetçi
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi Dünya
Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim Siyaset
AKP’li aday Erdoğan’ın karşısında ne yapacağını anlattı: Masaya yumruğumu da koyarım masayı ikiye de bölerim
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı Güncel
Samsun'da iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı