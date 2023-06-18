Cemal Enginyurt Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı

Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın seçim döneminde düzenlediği mitingde küçük esnafa verdiği 7200 prim gün sayısı sözünü hatırlattı.

Cemal Enginyurt Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de düzenledği mitingde esnafın sigorta prim gün sayısına ilişkin açıklama yapmıştı.

Küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lılarla eşitleneceğini dile getiren Erdoğan, küçük esnaf için şu açıklamayı yapmıştı:

"Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak."

ENGİNYURT'TAN ERDOĞAN'A HATIRLATMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan'a Kayseri mitinginde verdiği o sözü hatırlattı.

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buradan bakkal pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak' diye söz vermişti."

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