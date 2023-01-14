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Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ey Yunan uslu durduğun müddetçe seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur" dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:37
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Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Her alanda asırlık hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik. Bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize koşuyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor. Türkiye bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişletyerek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor, her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna hep birlikte sevinmeliyiz. Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yüzde 7'ydi, şimdi yüzde 80. Nereden nereye geldik. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılemamız da var, seri üretimine başladıktan sonra da bunlar F-16'ının taşıdığı bombayı taşıyacak. Yunan ne diyor: Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki "Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok." Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu iyi biliyorsunuz. İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum.

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1950
14.01.2023 19:56
Reis bir gece ansızın gidiyorduk, vallahi aylar oldu, gündemden düştü  
 
Tekin Ertürk
14.01.2023 19:55
Federal Bureau of Investigation (FBI) Central Intelligence Agency (CIA) adlarını duymayan yoktur. Yani?  
 
Tekin Ertürk
14.01.2023 19:53
Halkın ilk seçimde seninle işi var. Yüce Kuran'ı okumayan akp seçmeniyle oyun çok yüksek. En fazla %1 olmalıydı. Silivri'ye ek binalar yapmak gerekecek. Ahzab 37, 50, 51, Nebe 33. 34 ayetler.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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