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Silahlı ve maskeli gruptan tekbirli açıklama: Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız

Silahlı ve maske takan bir grup, tekbir eşliğinde Yunanistan'ın vize vermediği suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya desteğini duyurarak, "Reisimiz ne derse onu yaparız" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 00:13
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Silahlı ve maskeli gruptan tekbirli açıklama: Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız

Silahlı ve maskeli gruptan tekbirli açıklama: Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız
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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve ‘af’ ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından Yunanistan vizesinin reddedildiğini duyurarak, tepki göstermişti.

Çakıcı, yazdığı 3 sayfalık mektupta, "Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina'da, Gümülcine'de, Kavala'da ve Sparta'da 15 şiddetinde deprem olur." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Twitter'dan Çakıcı'ya desteğini sosyal medyada video ile duyuran yüzleri maskeli, üzerinde de silah bulunan bir grup Yunanistan'ın vize reddine karşı şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların seyahat etme hakkını Yunanistan Büyükelçisi engelleyemez. Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız."

Silahlı olduğu görülen grubun videosu tekbir getirmeleriyle sona erdi.

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