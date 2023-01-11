11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yunanistan Libya’ya nota

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "SANCO SWIFT" isimli sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine Libya’nın verdiği tepkiye, sözlü notayla yanıt verdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:12
Takip Et

Yunanistan Libya’nın Atina Büyükelçiliğine sözlü nota verdi

Yunanistan Libya’ya nota
+
Aa
-

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Atina Büyükelçiliğine sözlü nota verdi.

Notada, “SANCO SWIFT” isimli sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü Girit’in güneyi ve batısının, Yunanistan’ın yetki alanında olduğu iddia edildi.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının, Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanınmadığının, Libya’nın Atina Büyükelçiliğine iletildiği kaydedildi.

LİBYA YUNANİSTAN’I KINAMIŞTI

Libya Dışişleri Bakanlığı, 7 Aralık 2022’de, Atina yönetiminin, Akdeniz’de Libya ve Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşma yapmasını kınamıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın, ülkede yaşanan “krizi fırsat bilerek” deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya'ya dayatmak hedefiyle tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedilmişti.

TÜRKİYE VE LİBYA YUNANİSTAN’A ORTAK YANIT VERMİŞTİ

Türkiye ve Libya, aralarında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarından duyduğu rahatsızlığı Birleşmiş Milletler’e (BM) ileten Yunanistan’a, geçen yıl aralık ayında ortak yanıt vermişti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Taher El-Sonni'nin BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, Yunanistan’a, “iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması” çağrısı yapılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
3
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
6
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.