Erdoğan gençlere 'Artık ev araba almak daha kolay' dedi istatistikler her şeyi ortaya koydu

Editör: Oğuz OK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gençlerle bir araya geldiği programdaki konuşmasının bir bölümünü Twitter hesabından paylaştı.



"Sevgili genç kardeşlerim; eskiden bu ülkede insanların ilk hayali, başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"21 yılda Türkiye'de 10,5 milyon konut inşa ettik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi hayallerine kavuşturacak olan biziz. Başlattığımız 'İlk Evim, İlk Arsam' kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız. Eskiden bu ülkede bir ayrıcalık olan otomobil edinmeyi de ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkan haline dönüştürdük. Şimdi Togg gibi yerli ve milli otomobil markamızla bu gururu daha da öteye taşıyoruz."

İSTATİSTİKLER AKSİNİ SÖYLÜYOR

Erdoğan’ın “eskiden” temalı bu konuşmasını istatistikler yalanladı.



Türkiye’ye gelen milyonlarca sığınmacı ve kaçak nüfus, ekonomik krizle birleşince konut krizi baş gösterdi. Vatandaşlar ev sahibi olmayı geçti kiralık konut bile bulmakta zorlanır hale geldi.



Eskiden emekli tazminatıyla ev ve araba alabilen vatandaşlar şimdi o parayla çocuk okutmakta zorlanıyor.



EV SAHİPLİĞİ ORANINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de konut sahipliği oranı giderek düşüyor.

2002 yılında, yani AKP iktidarından önce Türkiye’de kendi sahip olduğu evde oturanların oranı yüzde 73,1, kiracıların oranı yüzde 18,7, lojmanlarda oturanların oranı yüzde 1,8, diğer, yani ev sahibi olmayan ama oturduğu konuta kira ödemeyenlerin oranı yüzde 6,4 iken AKP iktidarında ise ev sahipliği oranı sürekli geriledi. 2021 yılında ev sahipliği oranı yüzde 57,5’e geriledi. Kiracı oranı ise yüzde 18,7’den yüzde 26,8’e çıktı.

OTOMOBİL ALMAK DA HAYAL

Özellikle son 3 yılda otomobil fiyatlarına gelen yüzde 300'ün üzerinde zam sonrası gençler, ikinci el otomobil satın almakta bile zorlanıyor.