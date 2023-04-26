AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu

Oğuz OK | YENİÇAĞ



24 Haziran 2018 seçimlerini kazanmasının ardından baş aşağı giden Türk ekonomisini felakete sürükleyen AKP iktidarı, akıl dışı ekonomi politikaları sonucu başta mazot olmak üzere birçok kaleme gelen fahiş zamlar sonrası belediyeleri de zor durumda bıraktı.



Kendi sebep olduğu durum üzerinden İstanbul ve Ankara’da muhalefet yapan AKP, 14 Mayıs seçimleri sonrası bu politikasını sürdürüyor.



AKP’NİN VAATLERİ SİLDİĞİNİ UNUTTU MU?

Bu konuda kervana AKP’nin 22 yaşında milletvekilliği yaptırılan ismi Rümeysa Kadak da katıldı.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sana Söz” kampanyasını diline dolayan Kadak, “Verdiği sözleri tutmama rekoruna sahip Kılıçdaroğlu ve CHP söz kelimesini kampanyalarını ana mottosu yaptı.” dedi.





KILIÇDAROĞLU İÇİN “BU ADAMIN HANGİ SÖZÜNE GÜVENİLİR?” DEDİ

Kılıçdaroğlu için “Sizce bu adamın hangi sözüne güvenilir?” sorusunu yönelten Kadak, bu sözleri sarf ederken AKP’nin 2011’den 2018’e değin halka vadettiği 2023 vaatlerini kendi web sitesinden kaldırdığını unuttu.



11 Nisan’da seçim beyannamesini açıklayan AKP'de Erdoğan yeni vaatleri açıklarken 2018 yılında vadedilen 2023 vaatlerini ise “akparti.org” sitesinden erişilememişti.



Ancak o vaatler kaldırılsa da sosyal medyanın gözünden kaçmamıştı.







“DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEĞİZ, KİŞİ BAŞI GELİR 25 BİN DOLAR OLACAK”

Peki o vaatler arasında ne vardı?



Silinen vaatler arasında; “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz”, “Kişi başı gelir 25 bin dolar olacak”, “Bir milyon işsize iş”, “Avrasya’nın üretim üssü olacağız”, “Hedef 500 milyar dolar ihracat” gibi tutmayan vaatler yer aldı.







SÖZ KONUSU ÇIKAN VAATLERDE SON DURUM NE?

Uluslararası Para Fonunun (IMF) geçtiğimiz kasım ayında açıkladığı rapora göre, Türkiye dünyanın en büyük 20. ekonomisi konumunda yer aldı.



Türkiye’nin 2022 yılında kişi başına düşen milli geliri 10 bin 655 dolar olurken bu miktar, 2013’ün de gerisinde kaldı.



İhracat rakamları ise 2022 yılında 254 milyar 172 milyon dolar oldu. Bu, AKP’nin 2023 hedeflerinin yarısına denk geliyor.







YENİDEN EKLENDİ

11 Nisan tarihinde yapılan AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından AKP'nin tutmayan vaatlerini yeniden sitesinde yer verdiği görüldü.