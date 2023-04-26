Babacan'dan ‘Mehmet Şimşek’ açıklaması: AKP'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan'dan ‘Mehmet Şimşek’ açıklaması: AKP'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

Babacan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MEYDANDA YUHALATTI"

Babacan, Şimşek'in AKP'den ayrıldıktan sonra meydanlarda yuhalatıldığını belirterek AKP'ye bir katkı veremeyeceğini savundu.

Babacan'ın Şimşek'le ilgili açıklamaları şu şekilde:

“AYRILDIKTAN SONRA EZİYET ETTİLER”

“Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşım. Ayrıldıktan sonra eziyet ettiler kendisine. Meydanlarda yuhalattı. Eski defterlerde Ali Babacan var, Mehmet Şimşek var. Acaba bir artı sağlayabilir miyim bunun derdinde.

Benim düşüncem Mehmet Bey'in şimdi herhangi bir katkı veremeyeceği yönünde. Sanırım kendi de bunu gördü, o yüzden ortalıkta yok. Şunu da söyleyeyim o dönemde ekonomide rasyonel olan AB ile açık politika izleyen Başbakan olan sayın Erdoğan'ın da bu başarıda imzası vardır.”

İlgili Haberler
Yerine Mehmet Şimşek’in geçeceği konuşulan Nebati son kozunu oynadı. Erdoğan olmasa Avrupa ve Afrika ekmek bulamayacaktı
Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladığı ortaya çıktı. Ekonominin başına getirmeye çalışıyordu
Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
AKP’nin teklifini reddetmişti. Babacan’dan bomba Mehmet Şimşek yorumu
İktidara yakın yazar Mehmet Şimşek’in AKP’de alacağı görevi açıkladı
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
161 yıllık sulama kanalı kuraklığa yenik düştü Dünya
161 yıllık sulama kanalı kuraklığa yenik düştü
Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi Yaşam
Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi
AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır Güncel
AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş Magazin
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş
Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı Yaşam
Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı
Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu Yaşam
Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı. Katıldığı program bir anda kesildi Güncel
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı. Katıldığı program bir anda kesildi