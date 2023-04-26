Babacan'dan ‘Mehmet Şimşek’ açıklaması: AKP'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

Babacan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MEYDANDA YUHALATTI"

Babacan, Şimşek'in AKP'den ayrıldıktan sonra meydanlarda yuhalatıldığını belirterek AKP'ye bir katkı veremeyeceğini savundu.

Babacan'ın Şimşek'le ilgili açıklamaları şu şekilde:

“AYRILDIKTAN SONRA EZİYET ETTİLER”

“Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşım. Ayrıldıktan sonra eziyet ettiler kendisine. Meydanlarda yuhalattı. Eski defterlerde Ali Babacan var, Mehmet Şimşek var. Acaba bir artı sağlayabilir miyim bunun derdinde.

Benim düşüncem Mehmet Bey'in şimdi herhangi bir katkı veremeyeceği yönünde. Sanırım kendi de bunu gördü, o yüzden ortalıkta yok. Şunu da söyleyeyim o dönemde ekonomide rasyonel olan AB ile açık politika izleyen Başbakan olan sayın Erdoğan'ın da bu başarıda imzası vardır.”