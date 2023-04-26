Flaş... Flaş... Erdoğan'ın bugünkü programları iptal edildi. Dün akşam canlı yayında rahatsızlanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı Kanal 7-Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Ekrana "eyvah eyvah" sesi yansırken kameralar Erdoğan’ı göstermeden programa ara verildi.



Canlı yayın kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, "Üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Üzerinize afiyet midemi üşütmüşüm. Hatta 'İptal etsek mi' dedim 'Ama söz verdik gelelim' dedim. Sizlerden ve seyircilerden helallik istiyorum" dedi. Program da kısa bir süre sonra sona erdi.



Bugün ise Kırıkkaleli, Yozgat ve Sivas'ta miting düzenlemesi beklenen Erdoğan'ın programı iptal edildi.



ERDOĞAN: "DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİYLE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.



Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."