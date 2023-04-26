AKP'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün canlı yayın programında rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

AKP'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Editör: Naim Arıoğlu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığının olağanüstü bir durum olmadığını söyledi.

NTV'de konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğuna vurgu yapan Turan, "Günde 5 program, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor" dedi.

"PROGRAMLAR GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi ve "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir" dedi.

"HÜDA PAR İTTİFAKTA DEĞİL"

Bülent Turan, terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı HÜDA PAR’la yapılan seçim anlaşmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.”

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