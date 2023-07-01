Erdoğan hasta mı sapasağlam mı?

Recep Tayyip Erdoğan eski topçudur.

İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu dönemde Camialtıspor'da amatör olarak futbol oynamış.

1974'te İETT'de geçici işçi statüsüyle işe alınırken, kurumun futbol takımında da oynamış.

18 Haziran 1981’de İETT'den istifa etmiş ve amatör takımlardan Erokspor'da futbol hayatını tamamlamış.

Anlaşılan o ki futbol kariyerinde başarılı olamamış.

Yoksa üç büyükler kaparlardı.

Belki de hayatın cilvesi böyle yönlendirmiş Erdoğan’ı.

Lise yıllarında Millî Türk Talebe Birliği'ne girmiş ve 1975'te Millî Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu gençlik kolu başkanlığı yapmış.

Hayatın cilvesi Erdoğan’ı başarılı bir topçu değil, Türk siyasi hayatına damga vuran bir siyasetçi olarak yönlendirmiş.

Boyu posu yerinde ama bazı görüntülerde zor yürüdüğü görülüyor.

Belki geçici bir yorgunluk belki bir rahatsızlık olabilir.

Sağlık durumunu bilemeyiz.

Ancak eski bakan Mustafa Varank Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Tayyip Erdoğan aralarında bürokratların ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da olduğu grupla birlikte basketbol oynamış.

Vallahi içine kurt düştü.

“Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü…”

Bu görüntüler eski mi yeni mi bilemem.

Varank maçın ciddiyetini şu sözlerle ortaya koydu:

"Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..."

Takım kadroları, ilk beş, Penç’deki yedeklerin isimleri verilmedi ama şu isimleri paylaştı Varank:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve Alpay Özalan.”

Toplam 7 kişinin ismi açıklandı ama kısa görüntüye göre tam saha oynamışlar.

Alpay Özalan hem eski topçu hem meclisin boks takımında yer alacak kadar sıkı yumruk sallıyor rakip milletvekillerine.

Basketboldaki başarısını bilemem.

Erdoğan ise savunma zafiyetinden 2 sayı kaydediyor.

Hido yeşil mi beyaz mı hangi takımda belli olmuyor.

Ancak “hasta” denilen Erdoğan hızlı hücum bile yapıyor.

Ve Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 yeniyor.

Müthiş başarı.

Tebrikler Yeşil Takım.

Belki gençlik yıllarında basketbol oynasaydın profesyonel olurdun ve kariyerin milli takıma kadar yükselebilirdi.

Belki de hiç siyasete atılmazdın.

Bu da Türkiye’nin şansı mı şansızlığı mı olurdu bilemem…

Unutmadan vurgulayayım ki Erdoğan’ın takımı neden yeşil forma giydi bilemedim.

Kırmızı – Beyaz olsaydı takımların rengi ne güzel olurdu.

Yeşil rengi görünce rekor kıran yeşil dolarlar aklınıza gelmiyor mu?

Yeşil sermaye mi aklınıza gelir?

Vallahi bilemem.

Bildiğim ve gördüğüm şu;

Eğer Erdoğan’ın hasta (!) hali buysa “sağlıklı” hali nasıl olur acaba?

“Erdoğan çok hasta” diyenler milletle dalga mı geçiyorlar?