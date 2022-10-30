Emine Erdoğan açıkladı! Erdoğan hangi renk TOGG sipariş verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı yerli otomobilin ilk siparişini verdi.

Erdoğan buradaki konuşmasında alacakları otomobil rengine ilişkin, "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullandı. Bu çağrı sonrasında eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu."



