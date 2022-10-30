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Emine Erdoğan açıkladı! Erdoğan hangi renk TOGG sipariş verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un banttan indiriliş töreninde kendisinin de araç siparişinde bulunmuş ve renk tercihini eşi Emine Hanım'la karar vereceğini söylemişti. Bu sözler sonrası Emine Erdoğan beğendiği TOGG rengini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 14:52
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Erdoğan hangi renk TOGG sipariş verdi: Emine Erdoğan açıkladı!

Emine Erdoğan açıkladı! Erdoğan hangi renk TOGG sipariş verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı yerli otomobilin ilk siparişini verdi.

Erdoğan buradaki konuşmasında alacakları otomobil rengine ilişkin, "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullandı. Bu çağrı sonrasında eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg’a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu."


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Vah ülkem vah
30.10.2022 15:42
Ahirette ilk soru malını nerede nasıl kazandın sahi bir yüzük le. bu kadar mal sahibi nasıl olunur  
 
M. T
30.10.2022 15:33
Sanki kamu tarafından üretiliyor gibi reklam yaptı artık bedava verirler . Hem tahminime göre ortağın biri RTE .  
 
Murat f
30.10.2022 15:08
Babayîğitler bir togg u hediye edemedilermi reise o kadarda reklam yaptı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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