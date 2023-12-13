Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Kaynak: AA
Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek.

AKP Genel Merkezi'ndeki kabul, saat 15.00'te başlayacak.

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