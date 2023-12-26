HÜDA PAR Genel Başkanı’ndan Meclis kürsüsünde özerklik talebi: Serbestçe tartışılabilir diyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesine ilişkin şahsı adına söz aldı.

AKP listelerinden Meclis’e giren Yapıcıoğlu, kapitalist ekonomi modelinde faizin önemli bir sömürü aracı olarak işlev gördüğünü söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı, “2003 yılından bu yana faiz giderlerinin büteye oranı yıllara göre kademeli olarak yüzde 41’den yüzde 11’e kadar düşmüştü. Aynı şekilde faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı da son 20 yılda bariz bir şekilde azaldı.” diye konuştu.

Yapıcıoğlu, konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan eyalet sistemi ve özerkliğe ilişkin ifadeleri okudu.

Yapıcıoğlu, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.