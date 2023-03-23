Erdoğan HÜDA PAR’ı yerli ve milli ilan etti. Parti programları Türklük ve ulus devlete nefretle dolu

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV’de bir televizyon programına katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kendisine sorulan HÜDA PAR ile ilgili soruları da cevapladı. HÜDA PAR’ın ‘yerli ve milli’ olduğunu söyledi. Erdoğan konuşmasında;

‘’Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs’tan zaferle çıkacağından ittifak olarak hiç kuşkumuz yok. Cumhur İttifakı’nın yerli, milliliğin, samimiyetin adresi. Şu anda Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan BBP, HÜDA PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakı’nın içerisinde yol yürümeyiz. Şu anda HÜDA PAR’a yakıştırılmak üzere çirkinlikler var. HÜDAPAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. HÜDA PAR Cumhur İttifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum. Eğer Karabağ’da, Kızılelma’da buluşabiliyorsak, eğitim, sağlık, adalet, emniyette aynı istikamette buluşabiliyorsak bizim ayrı kalmamız diye bir şey yok. Süreç içerisinde takvimi aynen uygulayabiliyorsak kapımızı kapatmamız mümkün değil. Şurada fazla bir zaman kalmadı’’ dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri sonrasında akıllara HÜDA PAR’ın tartışmalı geçmişi ve Türklükle baştan sona kavgalı olan parti programları geldi.

TÜRK BAYRAĞIYLA SORUNLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

HÜDA-PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, yandaş Akit TV’de Türk Bayrağı’na skandal ilişkin yorumu büyük tepki çekmişti.

Yapıcıoğlu, "Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi ‘Türk Bayrağı’ dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı… Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama, bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk Bayrağı deniyor?" ifadelerini kullanmıştı.

HÜDA-PAR daha önce de parti programındaki Türklük karşıtı ifadeler, "Ne mutlu Türküm diyene" yazısının istenmesi, karma eğitim karşıtlığı, Türkiye'nin tazminat ödemesi ve federasyon ile ilgili talepleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

PARTİ PROGRAMI TÜRKLÜK VE ULUS DEVLET NEFRETİYLE DOLU

HÜDA PAR 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladıktan sonra basın açıklamasında parti programını açıkladı. Açıklanan parti programı ise beraberinde birçok tartışmayı getirdi. Programda yer alan maddelerin çoğunun Türklük nefreti ve ulus devletin varlığının yok edilmesine yönelik yaptırımlarla dolu.

HÜDA PAR'ın parti programı şu şekilde;

- Eyalet sistemi ve özerklik federasyon tartışılabilmelidir.

- Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir.

- 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.

- Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır.

- Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, isteyen aileler çocuklarını yüksek öğrenim dâhil eğitimin her kademesinde erkek veya kız okullarında okutabilmelidir.



- Eski medreselerimiz restore edilip onarılmalı, medrese eğitiminde geçen süre zorunlu eğitim süresinden sayılmalıdır.