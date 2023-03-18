HÜDAPAR’ın Hizbullah’la bağına dair haberlere erişim engeli

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, HÜDAPAR ve Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun talebi ile partinin Hizbullah ile bağına dair haberler hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verdi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte 13 Mart’ta HÜDAPAR Genel Merkezi’nde partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu ile görüşmüştü. Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ve Erdoğan’a destek vereceklerini belirtmişti.

Ayrıca Ocak ayında Erdoğan’dan Cumhur İttifakı’nın içinde yer alma teklifi aldıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Bu açıklamalar, kamuoyunda HÜDAPAR ile Hizbullah’ın bağının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

AKP görüşmesinin ardından HÜDAPAR ile Hizbullah ilişkisine dair 47 haber ve sosyal medya paylaşımı hakkında, partinin yaptığı başvuru üzerine erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı alındı.

HÜDAPAR ve Zekeriya Yapıcıoğlu’nun yaptığı başvuru üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, gerekçe aynen şöyle açıklandı:

Erişimi engellenmek istenen URL adreslerinde Hür Dava Partisinin Hizbullah Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu, bu örgütün siyasi kanadı olduğu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar OKKAN'ı öldüren terör örgütüyle irtibatı bulunduğu, bir kısım linklerde bu partinin Lübnan'da faal olduğu bilinen Hizbullah Örgütüyle bazı linklerde ise DEAŞ Terör Örgütüyle irtibatı bulunduğu yönünde paylaşımlara, bir kısım linklerde ise ‘domuz bağcı’, ‘şeytan parti Hüda-Par’ ve ‘domuz bağcıların temsilcisi’ şeklindeki paylaşımlara yer verildiği, başvuranlar vekili müvekkillerinin söz konusu terör örgütleriyle herhangi bir irtibat ve iltisaklarının bulunmadığını beyan ettiği, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre Hür Dava Partisinin seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler arasında yer aldığı, bu veriler çerçevesine erişimi engellenmek istenen URL adreslerinde yapılan paylaşımların başvuru sahiplerinin siyasi itibarlarını sarsıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında

yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

Bu gerekçeyle alınan kararda, BirGün’ün “Diyanet raporundan HÜDAPAR çıktı: Kuruluş nedeni bile bağnazlık!” başlıklı haberi hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarmaya hükmedildi.

Karar ile BirGün’ün yanı sıra euronews, T24, Odatv, TELE1, Medyascope ve Yeniçağ gibi yayın organlarının bir dizi haberine erişim engeli ve içerikten çıkarma yaptırımı uygulanacak.

Bunun yanı sıra yazar İhsan Eliaçık’ın ve Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar’ın da aralarında bulunduğu bazı Twitter hesapları tarafından yapılan bir dizi paylaşım da erişime engellenecek.

Kaynak: Birgün