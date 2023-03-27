Bahçeli'nin yeni ortağı HÜDA PAR'ın tabelasında 'Amed' var. 'Amed' diye bir yer yok demişti

Günboyu'ndan Ümit Karadağ'ın haberine göre,14 Mayıs’taki seçimlerde AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki tabelada “Amed” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN AMED DİYE BİR YER YOK ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde oynanan Bursaspor ile Amedspor arasındaki maçta olaylar çıkmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısındaki konuşmasında “Bize göre Amed diye bir yer yoktur” açıklaması yapmıştı.

YERLİ VE MİLLİ İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı televizyon programında HÜDAPAR için “yerli ve milli” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise HÜDAPAR için “Biz parti olarak HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” demişti.

Hür ve Dava Partisi’nin Cumhur İttifakı’na destek vermesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi sessizliğini koruyor.

BAHÇELİ HÜDA PAR'IN HİZBULLAHLA İLİŞKİNİ REDDETMİŞTİ

Hizbullah’ın 2000 yılındaki operasyonlarla “militanlarının ve örgüt liderinin etkisiz hale getirildiğini” söyleyen Bahçeli, “Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir” dedi.