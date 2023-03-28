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  • İbrahim Kalın HÜDA PAR’ın da yer aldığı ittifak için 'Tabanımız hafızamız gönül birlikteliğimiz ortak' dedi

İbrahim Kalın HÜDA PAR’ın da yer aldığı ittifak için 'Tabanımız hafızamız gönül birlikteliğimiz ortak' dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HÜDA PAR'ın da yer aldığı ittifak için "Öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği var" dedi. HÜDA PAR'ın önceki yapılanması Hizbullah yazar Konca Kuriş'i domuz bağıyla öldürmüş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da 5 polis korumasıyla şehit etmişti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:53
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İbrahim Kalın HÜDA PAR’ın da yer aldığı ittifak için 'Gönül birlikteliğimiz var' dedi

İbrahim Kalın HÜDA PAR’ın da yer aldığı ittifak için 'Tabanımız hafızamız gönül birlikteliğimiz ortak' dedi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kalın, yazar Konca Kuriş'i domuz bağıyla katleden, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın siyasi kolu olarak görülen HÜDA PAR için "Gönül birlikteliğimiz ortak" dedi.

Kalın, Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katılım sürecine ilişkin soru üzerine, Yeniden Refah Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR arasında aslında öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi. Kalın, "Ben kendi adıma da yani Sayın Fatih Erbakan'ın bu konudaki kararını kurmaylarıyla beraber gözden geçirip ittifaka katılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladım." dedi.

"İSVEÇ'İN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI"
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Kalın, "Kapanmış değil ama sürecin nasıl ilerleyeceği, hızı, ne zaman tamamlanacağı İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Yeni gelen hükümet bu konuda samimi ve gayretli. Fakat hukuki olarak adım atmak için elinde yeteri kadar enstrüman yok. Konunun hukuki ve ahdi zemini henüz onlar açısından tekemmül ettirilmiş değil." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA'NIN DURUMU
İbrahim Kalın, NATO'ya üyeliği sürecinde Finlandiya için neden ayrı bir uygulamaya gidildiği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Başvuruyu İsveç'le birlikte yaptılar ama gerek FETÖ gerek PKK yapılanması gerek savunma sanayi ürünlerine tahdit uygulanması ve Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin PESCO gibi programlara dahil edilmesi konularında Finlandiya yapıcı bir tutum içerisinde oldu. Yıllara sari olarak geriye doğru Finlandiya uyguladığı bazı vize ve göç politikaları çerçevesinde de, bu işte PKK'lı, iltisaklı, vesaire bizim açımızdan da sorun teşkil edecek kişilerin ülkeye girişi konusunda daha sıkı bir rejim uyguladı. Ondan dolayı avantajlı bir konumdaydı. Bu süre içerisinde de bizim taleplerimiz konusunda daha hızlı, daha şeffaf, daha netice alıcı bir tutum içerisinde de oldular."

Kalın, bu konuyu ilgili birimlerle değerlendirdiklerini dile getirerek, "Yani bu başvuruları ayırmanın ki zaten teknik olarak ayrı başvurulardı onlar, değerlendirmenin ve Finlandiya'yı onaylamanın daha makul olacağını gördük. Böyle bir süreç ilerledi. Şimdi İsveç'e kapı kapanmış değil ama sürecin nasıl ilerleyeceği, hızı, ne zaman tamamlanacağı İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Yeni gelen hükümet bu konuda samimi ve gayretli. Fakat hukuki olarak adım atmak için elinde yeteri kadar enstrüman yok. Konunun hukuki ve ahdi zemini henüz onlar açısından tekemmül ettirilmiş değil." diye konuştu.

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