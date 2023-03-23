Flaş... Flaş... Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Seçimleri kazanabilmek için her yolu deneyen Cumhur İttifakı, Hizbullah'ın siyasi kolu HÜDA PAR'ı ittifaka dahil etmişti.



İttifakın bir başka ortağı Büyük Birlik Partisi ise bu duruma kazan kaldırdı.



NTV canlı yayınına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR ile görüşme sürecine ilişkin yöneltilen soruya "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.



Destici oy hedefleri için "Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5." dedi.



SEL BÖLGESİNDE TARTIŞILAN FOTOĞRAF

Destici’nin Şanlıurfa’daki sel felaketi bölgesinde sarı çizmesiyle gezerken, yanındaki yalınayak, çamur içindeki depremzede çocuğun fotoğrafına sosyal medyadan tepki yağmıştı. Destici bu konuyla ilgili, "Türkiye'de siyaset öyle bir hale geldi ki herkes açık arıyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütüyorlar. Sel bölgesini gezerken bir çocuk geldi yanımıza. Bizim bir çekincemiz olsa neden paylaşalım. Bu fotoğrafı biz servis ettik. Biz bölgeye yaptığımız yardımları paylaşmak istememiştik ancak bizi bunları yapmak zorunda bıraktılar. Hiç bölgeye gitmemiş insanlar, yardımcı olmaya çalışanları eleştiriyor. Biz sel bölgesine gittik, gördük, gereğini yaptık." ifadelerini kullandı.





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