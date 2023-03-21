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Merdan Yanardağ’dan 'Erdoğan için özel anket' iddiası: Sonuçları Saray’da panik yarattı

Gazeteci Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘özel bir anket yapıldığını ve sonuçların Saray’da paniğe yol açtığını’ öne sürdü.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 01:23
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'Erdoğan için özel anket' iddiası: Sonuçları Saray’da panik yarattı

Merdan Yanardağ’dan 'Erdoğan için özel anket' iddiası: Sonuçları Saray’da panik yarattı
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘özel bir anket yapıldığını ve sonuçların Saray’da paniğe yol açtığı’ iddiasını gündeme getirdi.

"YÜZDE 53 KILIÇDAROĞLU, YÜZDE 42 ERDOĞAN…"

İktidara yakınlığıyla bilinen GENAR’ın Erdoğan için özel bir araştırma yaptığını belirten Yanardağ, detayları şöyle anlattı:

“Saray’da çok az insanın bildiği bir araştırma, herkese gösterilmemiş. Yüzde 53 Kılıçdaroğlu, yüzde 42 Erdoğan, yüzde 5 diğer adaylara çıkmış. Eğer Saray için, Erdoğan için iktidar yanlısı GENAR gibi bir kuruma böyle bir araştırma yaptırılmışsa Kılıçdaroğlu yüzde 65, Erdoğan da yüzde 40’ın altındadır.”

“SARAY’DA BİR PANİK VAR”

Yanardağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bana böyle bir bilgi geldi. Eğer yalanlarlarsa araştırmayı belgeleriyle ortaya koyarım."

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