21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakını yerle bir edecek deprem anketi. Saraya kara haberi dikkatle takip ettikleri anketçi verdi

Cumhur İttifakını yerle bir edecek deprem anketi. Saraya kara haberi dikkatle takip ettikleri anketçi verdi

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Vatandaşa sorulan "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunun yanıtları dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:16
Takip Et

Cumhur İttifakını yerle bir edecek deprem anketi

Cumhur İttifakını yerle bir edecek deprem anketi. Saraya kara haberi dikkatle takip ettikleri anketçi verdi
+
Aa
-

MetroPOLL Araştırma, 23-28 Şubat tarihleri arasında toplam 2118 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunu sordu.

Buna göre, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 15,4 olurken "Hayır" yanıtını verenlerin oranı ise 81,9 oldu. 

24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda, AKP'ye oy verenlerin yüzde 66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin 76.7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Twitter'dan paylaştığı yorumunda, "Seçmenlerin yüzde 82’si Kamunun depreme hazırlıklı olmadığına inanıyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Diyetisyenden sahur önerileri
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Yaşlı kurt Hodgson 26. imzasını attı
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
﻿Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.