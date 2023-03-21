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AKP'den Erdoğan'ın 3. kez adaylığı hakkında açıklama

AKP ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Erdoğan'ın 3. kez adaylığı hakkında açıklama geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:00
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AKP'den Erdoğan'ın 3. kez adaylığı hakkında açıklama

AKP'den Erdoğan'ın 3. kez adaylığı hakkında açıklama
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AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ye teslim etti.

Başvuru sonrası AKP ve MHP heyeti, açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" diye konuştu.

TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ve MHP temsilcileri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiğimizi açıkladık" dedi. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçim süreci başladı. Çok hızlı bir şekilde bu süreç işliyor. Takvim kapsamında işlemler peş peşe yapılıyor. Son günü beklemeden, zaten hiç tereddüt etmediğimiz adayımız için başvuruda bulunmuş olduk. Adayımız çok net, başvurumuzu tamamladık. Güzel neticeler elde edelim" ifadelerini kullandı.

3. KEZ ADAYLIĞINA YANIT

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya, "Seçimle ilgili her türlü kararı almak YSK'nın kararındadır. Herkes itirazı yapar, nihai kararı YSK verir mevzuatı dikkate alarak" diye yanıt verdi. 

2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı tartışma konusu oldu.

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