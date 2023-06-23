Erdoğan iktidarı yerli ve millî savunma sanayi istiyor mu?

21 yıldır iktidarda olan ve “Yerli ve millî savunma sanayi kuruyoruz” diye övünen siyasetçiyi bilirsiniz elbette:

-Recep Tayyip Erdoğan…

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank palet fabrikasını Katarlılara 50 milyon dolara armağan eden siyasetçiyi de bilirsiniz elbette:

-Recep Tayyip Erdoğan…

Türkiye’nin gururu haline gelen İHA ve SİHA’lar için muhalefetten bir siyasetçi, damadının Bayraktar şirketi hakkında bir soru soracak olursa yandaş medya ile birlikte hücuma geçen siyasetçiyi de bilirsiniz elbette:

-Recep Tayyip Erdoğan…

Peki…

1954 yılında, “Türk Willys Overland” adlı fabrikayı hatırlayan var mı?

Gençler bilmezler ama yaşı uygun olanlar, “Tuzla Cip Fabrikası” diye bilirler.

-Türkiye’nin ilk otomotiv fabrikasıydı.

Amerika’dan ithal edilen parçalar, yerli parçalarla montajlanarak Türk ordusu ile bazı kurum ve kuruluşlar için sivil ve askerî amaçlı Cip ve kamyonet üretiliyordu.

Fabrika daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devredildi.

1986 yılından itibaren “T Model” adıyla ciplerin yerlileştirilmesi çalışmalarına geçildi.

1990’lı yıllarda da GT ve GTD Model olarak askerî cip üretimine başlandı.

-Yüzde 100 yerli ve millî.

Araçlara ait marka tescili, 1995’te Türk Patent Enstitüsü tarafından “Tuzla 1013” adı ve “T” logosuyla yapıldı.

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden araç tip onay belgeleri alınarak, ihracat için gerekli şartlar elde edildi.

1988’de, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortak projesi harekete geçirildi.

-1990’da Tuzla fabrikasında yüzde yüz yerli ve millî, “Askeri Cip Üretimi” için seri üretim başladı.

16 yılda çeşitli modellerde her ihtiyacı karşılayan yüzde yüz yerli 13 binden fazla askerî Cip üretildi.

Tamamı yerli ve millî üretimdi, sonu yerli uçak fabrikaları gibi oldu:

-2006 yılında kapatıldı…

O gün AKP iktidarının Başbakanı kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Sanayi ve Ticaret Bakanı kimdi?

-Ali Coşkun.

Bugün iktidarın övündüğü elektrikli TOGG otomobilinin ortaklarından birisi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dur.

Ali Coşkun da TOBB başkanlığı yapmış deneyimli bir siyasetçidir.

Şu soruyu soruyorum arzu eden buyursun yanıtlasın ki ben de yayınlayayım;

-Yüzde 100 yerli ve millî Cip fabrikası neden kapatıldı?

-Neden modernize edilmedi?

-Neden özelleştirilmedi?

Türkiye’nin coğrafi yapısı Cip kullanımını gerekli kılıyor.

Ancak artık yerli Cip maalesef üretilmiyor.

Araştırdım ama yerli ve millî Tuzla Cip Fabrikası’nın neden kapatıldığına ilişkin bir açıklama bulamadım.

Caddelerimizde siyasetçilerin de askerlerin de kullandığı ithal lüks cipleri konvoylar halinde görüyoruz.

Valiler, emniyet müdürleri, bürokratlarda da ithal lüks cip modası yaygın şekilde var.

Tuzla Fabrikası, Türkiye’nin yerli malı ilk seri üretim otomotiv fabrikası olarak;

-15 farklı model 4x4 yerli askerî arazi araçları üretti.

-Komutan aracı, personel aracı, mobil silah araçları, ambulans üretildi.

“Tuzla 1013” teknolojik açıdan, yurt dışından ithal edilen araçlardan çok daha üstündü.

İthal taşıtların tırmanamadığı eğime bizim yerli ve millî cipimiz rahatlıkla tırmanıyordu…

Dünyada ülkesinin yerli ve millî fabrikalarını kapatıp ülkesini dış güçlerin ürettiği malları almaya mahkûm eden siyasetçi bilmem var mıdır?

Ancak biliyoruz ki Türkiye’de var.

Bunları eleştirecek ve hesap soracak muhalefet var mı? Yok…

Başka sorum da yok…