Erdoğan ile Soylu arasındaki gerilim ortaya çıktı. Hangi Bakan Soylu'yu Erdoğan'a şikayet etti?

Geçtiğimiz haftalarda bir Kabine toplantısında bir bakanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiği öğrenildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Erdoğan’a şikayet eden bakanın Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını söyledi. Ayrıca Soylu’nun deprem bölgesinde valilere sert üslup ile davranması da şikayet konusu oldu.

Seyhan Avşar’ın haberinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı’na çok yakın bir Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu şikâyet etti. Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını ileri sürdü. Ayrıca Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere çok sert üslup ile davrandığını bazı valilerin istifa etme noktasına geldiğini aktardı.”

“VALİLER İSTİFA NOKTASINDA”

“Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Tüm bakanlar, AKP’li ve CHP’li milletvekilleri haftalarca afet bölgesinde görev yaptı. Deprem bölgesinde yaşanan bazı sorunlar ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildi. Bunlardan biri ise çok önemli bir bakanın şikayetiydi. O bakan, Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteynır aldığını aktardı. Ayrıca Bakan Soylu’nun deprem bölgesinde bulunan diğer vekillere ve valilere de çok kötü davrandığını bu durumun rahatsızlık yarattığını belirtti. Bazı valilerin istifa etmeyi düşündüğünü belirtti.”