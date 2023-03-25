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AKP'de Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu krizi

AKP'de Soylu ile Erdoğan arasında yaşanan "milletvekilliği" ve "AFAD" krizinin ardından bir kriz de Binali Yıldırım cephesinden geldi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:55
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AKP'de Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım krizi

AKP'de Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu krizi
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Oda TV’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aracılar yollayarak, "Seni Samsun'a göndereceğiz, oradan da Karadeniz'i yönet" mesajı gönderdiği, Bakan Soylu’nun da bu teklife alınarak, "Ben artık milletvekili olmak istemiyorum. Ya bakan olarak devam ederim ya da bırakırım" dediği iddia edilmişti.

SOYLU İLE ERDOĞAN ARASINDA “AFAD” KRİZİ
İstanbul’daki evinde şiddetli bel ağrısı nedeni ile tedavi gören ve istirahat eden Soylu ile Erdoğan arasındaki kriz, İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD'ın başına Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay'ın oturması ve işleri devralması ile tırmandı. Kriz Erdoğan’ın milletvekili listelerini hazırlarken Soylu’ya danışmaması ile devam ediyor.

İKİNCİ KRİZ: BİNALİ YILDIRIM
Son 48 saattir evinden çıkmayan ve istirahate çekilen Soylu'nun kararından geri adım atmadığı belirtildi. Soylu gerilimi devam ederken AKP'de yeni bir krizin perdesi aralandı. AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a milletvekili yapılmayacağının bildirilmesine rağmen adaylık başvurusu yaptığı kaydedildi.

KİMLER VETO YEDİ
Öte yandan 3 dönem kuralına takılan isimlerde belli olmaya başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in de aday yapılmayacağı öğrenildi.

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