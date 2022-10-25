Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamındaki ilk temel atma töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasını "Dünyadaki krizleri ancak ortadan biz kaldırırız. Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek programı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28'inde 'Türkiye 100 yılı'nı Ankara'da açıklıyorum. Gelişmiş ülkelerin dahi sıkıntıda olduğu dönemde Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi bu sayededir" diyerek bitirdiği ortaya çıktı.

YANDIK SESİ DUYULDU

Temel atma töreni için hazır bulunulan 8 ile bağlanan Erdoğan, ilk olarak Konya'yı seçti. Konya'da temelin atılmasının ardından ikinci temel için Zonguldak'a görüntülü olarak bağlanıldı.

Erdoğan, Zonguldak'ta temeli atma töreninde açılışı yapacakların isimlerini tek tek saydı.

Tam o sırada Erdoğan'ın "Zonguldak'ta Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, duyuyor musun bizleri. Yanında milletvekilimiz Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu" demesinin hemen ardından yayında kimin söylediği belli olmayan "Yandık" sesi kameraya yansıdı.