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Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamındaki ilk temel atma töreninde konuşma yaparken, bir kişinin "yandık" dediği ortaya çıktı. O sırada Erdoğan yine canlı yayınla programa bağlanan kişileri tanıtıyordu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:10
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Erdoğan, İlk Evim İlk İşyerim projesinin temel atma töreninde, Zonguldak'taki açılış yapacak kişilerin adını sayarken kameraya ''yandık'' sesi yansıdı

Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamındaki ilk temel atma töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasını "Dünyadaki krizleri ancak ortadan biz kaldırırız. Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek programı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28'inde 'Türkiye 100 yılı'nı Ankara'da açıklıyorum. Gelişmiş ülkelerin dahi sıkıntıda olduğu dönemde Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi bu sayededir" diyerek bitirdiği ortaya çıktı.

YANDIK SESİ DUYULDU

Temel atma töreni için hazır bulunulan 8 ile bağlanan Erdoğan, ilk olarak Konya'yı seçti. Konya'da temelin atılmasının ardından ikinci temel için Zonguldak'a görüntülü olarak bağlanıldı.

Erdoğan, Zonguldak'ta temeli atma töreninde açılışı yapacakların isimlerini tek tek saydı.

Tam o sırada Erdoğan'ın "Zonguldak'ta Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, duyuyor musun bizleri. Yanında milletvekilimiz Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu" demesinin hemen ardından yayında kimin söylediği belli olmayan "Yandık" sesi kameraya yansıdı.

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Kartal
25.10.2022 18:33
"İlk evim İlk işyerim"siz kapanan işletmelerden haber verin günbe gün iflâsın eşiğine gelip kapanan işyerlerini 'de gündeminize alıp Kamuoyu ile paylaşın 'da vaatlerinizde samimi olduğunuz bilinse.  
 
Türk torunu
25.10.2022 17:15
Millet olarak yandık bunlar gitmedikçe düzelmez gelenin işide çok zor Allah yardımcıları olsun  
 
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