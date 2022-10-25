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Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

ArtıBir Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan önünde. Genel seçimde ise MHP baraj altı kalıyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:31
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Saray'ın her köşesinde bu sonuçlar fısıldanıyor. Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
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Duvarın haberine göre, ArtıBir Araştırma Şirketi, 'Türkiye Gündemi Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. 10-18 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 1500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi tercihleri soruldu.

"Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle dağıldı: AKP yüzde 30.2, CHP yüzde 27.9, İYİ Parti yüzde 14.8, HDP yüzde 10.8. Sonuca göre baraj altı kalan MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.9 oldu. Katılımcıların yüzde 4,2'si DEVA Partisi, yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ni seçti.

"Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olursa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47'si 'Hayır', yüzde 38'i 'Evet' yanıtını verdi. Yüzde 15'i ise kararsız...

Katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda aşağıdaki isimlerden hangisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istersiniz?" sorusu da yöneltildi. 

Yüzde 33.3'ü 'Hiç kimse' derken, sorulan isimler arasında en yüksek oyu yüzde 19.4 ile Süleyman Soylu aldı.

Yüzde 14,4 'Fikrim yok' derken, katılımcıların yüzde 12'si Selçuk Bayraktar'ı, yüzde 7,5'i Devlet Bahçeli'yi seçti. Binali Yıldırım yüzde 7,1, Hulusi Akar ise yüzde 6,5 oranında tercih edildi.

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu: Yüzde 43.4'ü Kılıçdaroğlu, yüzde 38.5'i Erdoğan derken, yüzde 18.1 gibi oran da 'kararsız' yanıtı verdi. 

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