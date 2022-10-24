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  • AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti. Erdoğan'ın onayı bekleniyor

AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti. Erdoğan'ın onayı bekleniyor

AKP iktidarı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi halinde muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor...

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:51
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Flaş... AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti. Erdoğan'ın onayı bekleniyor

AKP'den muhalefete başörtüsü teklifi ziyareti. Erdoğan'ın onayı bekleniyor
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AKP başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.

ERDOĞAN ONAY VERECEK

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son muhalefet partilerine Anayasa değişikliği içine referandum teklifinde bulunmuştu...

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Mehmet
24.10.2022 21:53
Millet aç işsiz borç içinde şunların derdine bak 😡  
 
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