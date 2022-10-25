Ahmet Davutoğlundan ''Serok Erdoğan'' sorusu. Hala aday belli karar net mi? Erdoğan'a Diyarbakır'da Serok Erdoğan diye slogan atılmıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisini geçmişte "Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, iki de bir başını kaldıran ve geçmişte Kozmik Oda’yı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır" sözleriyle hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki mitingi sırasında atılan "Serok Erdoğan" sloganını hatırlatarak tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, "Sn. Bahçeli, Diyarbakır'da atılan "Serok Erdoğan" sloganlarını duydunuz mu?" diye sordu.

"Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi" diyen Davutoğlu, "O yüzden sormak istedim hala "Aday belli, karar net" mi?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019'da yaptığı açıklamalarda "Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, iki de bir başını kaldıran ve geçmişte Kozmik Oda’yı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır. Cumhur İttifakı’nı sabote etmeyi aklından geçiren, parti kuruyorum diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kaptıran, oyuna gelip Türkiye’yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ'ye ve PKK’ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz" sözleriyle Ahmet Davutoğlu'nu hedef almıştı.

'Serok Ahmet' tartışması devam ederken Bahçeli'nin Davutoğlu'nu eleştirirken kullandığı 'Serok' kelimesi bu kez Erdoğan'ın Diyarbakır'daki programı sırasında kullanıldı.

"İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programına katılan kişiler "Biji Erdoğan" ve "Serok Erdoğan" sloganları attı.