Dışişleri Bakanlığı'na iki bakan yardımcısı atandı. Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre;

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar,

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay,

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.